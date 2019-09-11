Ardahanlı spor eğitmeni Hakan Fırıncı, kışın kayak, yazın da golf kursları açarak gençleri sportif faaliyetlere yönlendiriyor.

Ardahan Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açtığı kurslarla kış mevsiminde geleceğin kayakçılarını yetiştiren Fırıncı, yaz mevsiminde de ilçe stadında kısıtlı imkanlara rağmen kursiyerlerine golf öğretiyor.

Farklı alanlarda spor eğitmenliği yaparak gençlere sevdikleri sporu yapabilme imkanı sunan Fırıncı, buz pateni, okçuluk, kayak ve golf alanlarında bugüne kadar yüzlerce sporcu yetiştirdi.

"Bu bizim vatandaşlık görevimiz"

Hakan Fırıncı, yaz, kış demeden sporu yaşam tarzı haline getirdiğini ve zevkle bir çok alanda eğitmenlik yaptığını söyledi.

Başarı ve derece elde ettiğinde ise mutluluğuna mutluluk kattığını ifade eden Fırıncı, şöyle konuştu:

"Spor benim için bir yaşam tarzı oldu. Gençlere ve çocuklara spor yaptırmak çok güzel bir şey. Kısıtlı imkanlarla ve bir biri ile çok farklı alanlardaki spor ve oyunların eğitimini vermek tabii ki bizleri zorluyor. Bunlar severek yapıldı mı hiçbir zorluk hissedilmiyor. Farklı alanlarda eğitmenlik yapmak zor olsa da biz Ardahan'da bunları yapmayacağız anlamına gelmemeli. Yapmak zorundayız. Bu bizim vatandaşlık görevimiz."

"Yüzlerce genç kayak öğrendi"

Fırıncı, eğittiği sporcuların katıldığı müsabakalarda derece elde ettiğini belirterek, kentteki idarecilerin kendilerine büyük destek verdiğini vurguladı.

Ardahan'ın kış memleketi olduğunu ve kışı en sert geçen kentlerden biri olduğunu hatırlatan Fırıncı, "Kışın kayak kursu açtık ve yüzlerce öğrencimiz, gencimiz kayak öğrendi. Kayak üstünde durmasını öğrendi. Daha da önemlisi Hanak'ta atıl kayak tesisini faal hale getirdik" dedi.

Yazın golfun yanı sıra, okçuluk, kışın ise kayak, buz pateni ve benzeri kurslar da verdiğini anlatan Fırıncı, tek amacının çocuklara faydalı olmak ve sevdikleri sporu yapmalarını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA