Ordu Valisi makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti

Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Altınordu'da düzenlediği sünnet şöleninde 182 çocuk bir süre önce sünnet ettirildi.

Sünnet olan çocuklar, aileleriyle Ordu Kültür Merkezi'nde yapılacak program öncesi araçlarla şehir turu attı.

Ordu Kültür Merkezi önünde başlayan ve Vali Seddar Yavuz'un da makam aracını tahsis ettiği şehir turu kapsamında, bazı çocuklar makam aracına binmenin sevincini yaşadı.

Şehir turunun ardından düzenlenen program, okunan Kur'an-ı Kerim ve İl Müftüsü Mürsel Öztürk’ün ettiği sünnet duasıyla başladı.

Vali Yavuz, etkinliğe katkıda bulunan hayırsever iş adamlarına teşekkür belgesi verdi.

Program, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılmasıyla sona erdi.

"Türkiye sosyal devlet kuralları konusunda devrim gerçekleştirdi"

Vali Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, sosyal devlet kuralları konusunda devrim gerçekleştirdiğini söyledi.

"Bu vesileyle de geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızı hayata hazırlamak ve ailelerinin en büyük mürüvvetlerinden bir tanesi çocuklarını kucağına aldığında olur. İkincisi, onların erkekliğe ilk adım attıkları sünnetlerinde olur. Daha sonra nişan, düğün."

"Araçlar benim değil, milletin"

Yavuz, çocuklarının sünnet olması dolayısıyla ailelerin mutlu olduğunu anlattı.

"182 tane çocuğumuzun bugün erkekliğe ilk adımını attığı günü sevinçle paylaşacağız. 'Vali Konağımız milletin konağı' dedik, kullanımıma tahsis edilmiş araçlar benim değil, milletin diye düşündük. Dolayısıyla böylesine güzel bir günde, çocuklarımızın erkekliğe adım attığı mutlu günde vali makam aracıyla gezmeleri doğrusunu isterseniz benim de çok arzu ettiğim bir şey oldu. Umarım çocuklarımız da bundan çok mutlu olmuştur."

Kaynak: AA