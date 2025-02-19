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Yaşam
TRT Haber 19.02.2025 06:46

On bir ayın sultanı Ramazan 1 Mart'ta başlayacak

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan 1 Mart Pazar günü başlayacak.

On bir ayın sultanı Ramazan 1 Mart'ta başlayacak
[Fotograf: AA]

On bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı'na ise 30 Mart'ta girilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 180 lira olarak belirledi.

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