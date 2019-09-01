Bolu'da Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Refikaana Anaokulu Müdürü Mehmet Akkaya, okullar açılmadan önce öğretmenlerle kolları sıvayarak öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için hazırlıklara başladı.

Öğretmenler, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılında sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmak için hamur açarak tarhana ve erişte hazırlıyor.

Okul müdürü, okulda görev yapan 10 öğretmen ve 2 idareci, okulun mutfağına girerek önlük giyip bone ve eldiven taktıktan sonra erişte ve tarhana yapmak için hamur açtı.

Daha sonra hazırlanan erişte ve tarhana, kurutulduktan sonra öğrencilerin tüketimine sunulmak üzere raflara kaldırıldı.

Okulda eğitim görecek 180 öğrenci için 60 kilogram tarhana ve 50 kilogram eriştenin yanı sıra ev yapımı turşu ve reçel yapıldı.

"Çocukların doğal gıdalar tüketmesini önemsiyoruz"

Okul müdürü Mehmet Akkaya, çocukların sağlıklı beslenmesini önemsediklerini belirterek, bu doğrultuda okulda görev yapan öğretmenlerle minik öğrenciler için ev yapımı ürünler hazırladıklarını söyledi.

Akkaya, çocukların doğal gıdalar tüketmesini önemsediklerini vurgulayarak, "Çocuklarımızın doğal ürünlerle beslenmesi için bu uygulamayı hayata geçirdik. Öğretmen sadece okulda öğretmen değil, evinde anne aynı zamanda. Öğretmenlerimiz anne şefkatiyle çocuklarımıza bu imkanları sağlıyor" dedi.

"Öğrencilerin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunuyoruz"

Öğretmenlerden Elif Atasever Yörük, 14 yıllık öğretmen olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bu okulda 3 yıldır görev yapıyorum. Okulumuzda okul müdürümüz, müdür yardımcımız, öğretmen arkadaşlarımız ve personelimiz, öğrencilerin beslenmesine ve fiziki gelişimine önem verdikleri için doğal makarna ve tarhana hazırlıyoruz. Evde kendi çocuğumuz için beslenmesiyle ilgili nasıl titiz davranıyorsak burada da öğrencilerimizin gelişimi için bu tür doğal besinlerin katkı sağlayacağını düşündüğümüzden bunları hazırlıyoruz."

Çağla Alaoğlu Yıldız da okulda 3 yıldır görev yaptığını vurgulayarak, "Bu tür etkinliklerimizi her yıl gerçekleştiriyoruz. Öğrencileri çocuğumuz gibi gördüğümüz için bunları yaparken çok mutlu oluyoruz. Hazırladığımız ürünlerle öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerine katkı sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

