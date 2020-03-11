Haber Giriş: Kaynak: DHA
Öğretmen ve öğrencilerin İstiklal Marşı koreografisi yoğun ilgi gördü
Mersin'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı koreografisi hazırlandı. Koreografinin videosu, izleyenlerden büyük beğeni gördü.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoda öğretmenler, okul müdürleri, yardımcıları ve öğretmenler, şehrin çeşitli ilçelerinde manzara eşliğinde İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu.
[Fotoğraf: DHA]
Videoda ayrıca kentin tarihi mekanlarına da vurgu yapılırken, seyredenler tarafından büyük beğeni gördü.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: mersin haberleri İstiklal MarşıSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 16:47
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