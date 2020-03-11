Mahallelilerin ilgi odağı haline gelen kuzunun sahibi Kaya, 2 gün önce doğan kuzunun ayaklarının fazla olduğunu görünce çok şaşırdığını söyledi. Engin Kaya, kuzunun doğduğunda 5 ayağı olduğunu fark ettiklerini, ancak veteriner muayenesinde kuzunun 6 ayağı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

İlk kez 6 ayaklı kuzu gördüğünü anlatan Kaya, "Koyunlarımdan biri doğum yaptı. Doğumdan sonra biz yavrunun 5 bacaklı olduğunu fark ettik. Durumu veterinerimize anlattım. O da ilgilendi. Biz 5 bacaklı derken, 6 bacaklı olduğunu öğrendik. Bir daha şok olduk. Veterinerimiz kuzumuzun gayet sağlıklı olduğunu ve bir hafta sonra yapacağı bir operasyonla fazla olan ayaklarının alınacağını söyledi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Fazla olan 2 ayak alınacak

Veteriner hekim Lokman Eren de ilk defa böyle bir vaka ile karşılaştığını söyledi. Eren, kuzunun yapılan muayenesinde arka bacaklarında 2 ayağın daha olduğunun belirlendiğini dile getirerek, hayvanın yaşam kalitesinin düşmemesi için yapacakları ameliyatla fazla ayaklarının alınacağını aktardı.