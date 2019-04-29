Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin deposunda atıl halde duran eski paramotor, öğrencilerin ilgisini çekti.

Okulun öğrencilerinden Yakup Aslantaş, Mustafa İspir ve Ramazan Yağız, paramotor ile diğer malzemeleri kullanarak bisiklet yapmaya karar verdi. Öğrenciler, 2 aylık çalışma sonucunda "paramotorlu bisiklet" üretti.

30 kilometre hızla gidebiliyor

Öğrencilerin "Anka Kuşu" adını verdikleri bisiklet, 30 kilometre hızla gidebiliyor.

Okul Müdürü Remzi Beyoğlu, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesi için uygulama imkanları oluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerin de gayretleriyle güzel çalışmalar ortaya koyduğunu anlatan Beyoğlu, "Projede hurda ve atık malzemeler kullanıldı. Bisikletin bu malzemelerden yapılması ayrıca önemli. Öğrencilerimiz çok güzel bir çalışma ortaya koydu. İnşallah gerekli desteği aldıktan sonra projeyi daha da geliştireceğiz" dedi.

Projede görev alan öğrencilerden Yakup Aslantaş ise, internette paramotor takılmış bazı araçları gördüklerini ve "Neden biz de yapmayalım?" diyerek projelerini öğretmenlerine aktardıklarını belirtti.

Kaynak: AA