Ankara İl Müftülüğü, Beştepe Millet, Hacı Bayram, Kocatepe ve Melike Hatun başta olmak üzere kentteki cami ve Kur'an kurslarında, Ramazan boyunca çeşitli programlar düzenlenecek.

Şehir genelindeki 3 bin 118 caminin 2 bin 655'inde ve bin 364 Kur'an kursunda mukabele programları yapılacak. Melike Hatun başta olmak üzere 42 camide hatimli teravih namazı kılınacak.

Ayrıca 343 camide itikafa girilebilecek ve 32 caminin müştemilatında bir ay boyunca iftar verilecek.

Ramazan Bayramı'nın habercisi Kadir Gecesi'nde ise sabaha kadar açık kalacak bin 220 camide vatandaşlar ibadet edebilecek.

Yardımlaşma ayı Ramazan

Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Müslümanların Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmesi için tüm din görevlilerinin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Öğle ve yatsı namazları öncesinde müftüler ve vaizlerin Kocatepe Camii'nde merkezi sistemle vaaz vereceğini belirten Sönmezoğlu, 150 camide ise canlı vaaz programının uygulanacağını anlattı.

Sönmezoğlu, Ramazan'ın yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu sene fitre miktarı 23 lira olarak belirlendi. Ama bu asgari bir miktar. İsteyen vatandaşlarımız, gelir durumuna göre bu miktarı daha da yükseltebilir. Bir fitre bir kişiye verilmeli, fitre bölünmez. Örneğin 100 lira fitre vereceğim, 50 lira birisine, 50 lira başka birisine gibi bir bölünme olmaz."

Enderun usulü teravih namazı

Beştepe Millet Camii'nin Ramazan boyunca ibadet için yoğun kullanıldığına dikkat çeken Sönmezoğlu, bu yıl yine camide kadim bir Osmanlı geleneği olan "enderun usulü teravih namazı" kılınacağını vurguladı.

Sönmezoğlu, geçen yıl aynı camide ilk kez kıldırılan bu namazın ramazana ayrı güzellik kattığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu usül, hocalarımızın güzel sesleriyle ve değişik makamlarla hem müezzinlik yaptığı hem cemaatle ilahiler söylediği hem de teravih namazını aynı makamda kıldırdığı özel bir mirastır. Vatandaşlarımız çok seviniyor ve ilgiyle karşılıyor. Burada görev alan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum."

Din görevlilerine önemli görevler düşüyor

Ramazan'da hizmet verecek 6 bin 700 din görevlisine önemli görevler düştüğünü vurgulayan Sönmezoğlu, "Vatandaşımızı kucaklamalı ve onları bıktırmayacak şekilde mukabeleler okumalıyız. Yine vatandaşı dikkate alarak teravih namazlarında özellikle kısa süreleri ve kısa ayetleri baz alarak, ne acele ederek ne de çok ağır kalarak orta düzende namazları kıldırmalarını istiyoruz" dedi.

İftar sofralarına misafir olmanın öneminden de bahseden Sönmezoğlu, şunları anlattı:

"İftar sofralarında bazen 'Herkes yanındakine su versin' diye hatırlatma yapıyorum. Böylece iftar ettirene oruçlunun sevabı veriliyor. 'Ramazan ayına ulaşıp da kendini affettiremeyene yazıklar olsun' diyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamberimiz de 'Amin' diyor. Ramazan, bağışlanma ve günahlardan arınmayı sağlayan bir ay. Millet olarak iftarlarda, sahurlarda ve camilerde buluşarak Ramazan'ı idrak edeceğiz."

Kaynak: AA