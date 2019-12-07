Kastamonu'daki Sada köyünde yaşayan Halil Demir'in çocukları Cemile ve Yasin Demir'in yanı sıra aynı mahalleden Neslihan ve Seçil Bostancı, hafta içi her gün servis aracıyla ilçe merkezindeki okullara gidiyor.

[Fotoğraf: AA]

Soğuk havalarda ıslanıp üşümelerini istemeyen Halil Demir, öğrencilerin servis aracını bekledikleri yerde geçen yıl yaklaşık 4 metrekare büyüklüğünde bir kulübe yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kulübenin içine soba da kuran Demir, çocukların okula gittiği her sabah erkenden kalkıp onlardan önce giderek sobayı yakıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kulübenin içinin ısınmasını sağlayarak çocukların sıcak bir ortamda beklemesini sağlayan Demir, onlara yiyecek ve süt de ikram ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Sürekli yakacak bulunan kulübenin kapısı herkese açık

Halil Demir, özellikle kış aylarında ulaşımda aksama yaşanabildiğini ve servisin bazen geç gelebildiğini söyledi.

Çocukların yağmurda ve soğukta yol kenarında beklemek zorunda kaldıklarına işaret eden Demir, kulübeyi bu durumun önüne geçmek amacıyla yaptığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Sabah erkenden kalkıp kulübeye gittiğini belirten Demir, "Kulübenin içi ısınınca gidip çocukları alıp getiriyorum. Ardından diğer çocuklar geliyor. Süt ısıtıp kek ya da çikolata gibi şeyler ikram ediyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Eviyle servis aracının geldiği yolun arasında yaklaşık 600 metre bulunduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bugün soğuk olduğu için toprak donmuş ama yağmur veya kar yağdığında çamur oluyor. Çocukların ayakları çamur olduğu için evden çizmeyle çıkıyorlar. Buraya geldiklerinde çamurlu çizmelerini çıkarıp botlarını giydiriyorum."

[Fotoğraf: AA]

Öğrenciler sobayla ısınıyor

Demir, köylerinde köy odası bulunmadığını, ileride kulübeyi biraz daha büyütüp herkesin bir araya gelebileceği bir yer haline getirmek istediğini söyledi.

Lise üçüncü sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Cemile Demir, "Yollar çamurlu oluyor, buraya gelene kadar ıslanıyoruz, üşüyoruz. Kulübe sayesinde sıcak bir şekilde servisimize binip okula gidiyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

İlkokul 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Yasin Demir de sıcakta beklemekten dolayı mutlu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA