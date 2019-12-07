Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ve Nurhak ilçelerinde 100 yıl sonra tekrar ortaya çıkan Anadolu yaban keçilerinin popülasyonun korunması ve artması için özel çalışmalar sürdürüyor.

Avlanması kesinlikle yasak olsa da kaçak avcıların hedefi olan yaban keçileri, 7 ayrı noktaya kurulan fotokapanla 24 saat izlenecek.

[Fotoğraf: İHA]

Cihazlar, av koruma ekiplerince periyodik olarak kontrol edilecek. Fotokapanlardan elde edilecek görüntü ve fotoğraflar, bölgedeki yabani yaşam hakkında da bilgiler sunacak.

[Fotoğraf: İHA]

Fotokapanların en önemli caydırıcılığı ise kaçak avcılara yönelik olacak.

Kaynak: İHA