Adnan Menderes'in makam aracı memleketinde sergilenecek07 Aralık 2019 Cumartesi 15:06 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 23:44
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı, yeniden yollarda. Gazi Üniversitesinde muhafaza edilen otomobil Aydın Valiliğine bağışlandı.
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracı, yeniden yollarda. Menderes, başbakanlık yaptığı dönemde bu aracı kullandı. 1960 askeri darbesinden sonra Gazi Üniversitesinin deposuna kaldırıldı.
Makam aracı, Gazi Üniversitesinin Otomotiv bölümünde muhafaza ediliyordu.
59 yıl sonra gün ışığına çıktı. Özenle bakımı yapıldı, Menderes'in memleketi Aydın'a götürüldü.
Aydın Valisi Selim Köşger, "Birçok parçası orijinal. Amerika'dan temin edilerek bir bakımdan geçirildi. Çalışır vaziyete getirildi" dedi.
Menderes'in mirasını Aydın sokaklarında görmek hemşehrilerini duygulandırdı.
Makam otomobili, Çakırbeyli'de gelecek yıl açılacak Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sergilenecek.
Kaynak: TRT Haber