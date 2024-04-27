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Yaşam
TRT Haber 27.04.2024 12:26

Oğlağını öğretmenine gösteren Umut, TRT Haber'e konuştu

Vanlı Umut Berge ile öğretmen Umut Gürpınar'ın sosyal medyaya yansıyan 'oğlak' diyaloğu yoğun ilgi gördü. Milyonların içini ısıtan Umut ve öğretmeni, o anları TRT Haber'e anlattı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde eğitim gören Umut Berge, yeni doğan keçi yavrusunu sınıf öğretmeni Umut Gürpınar ile tanıştırdı.

Sosyal medyada paylaşılan video binlerce beğeni aldı. Keçi yavrusuyla öğretmenine koşan Umut'un heyecanı, milyonların yüzünü güldürdü.

Umut Berge ve öğretmeni Umut Gürpınar, o anları TRT Haber'e anlattı.

Olayın okul çıkışı meydana geldiğini belirten Gürpınar, "Aracımla eve giderken araçla ilerlerken Umut’un elinde Emrah ismini verdiği keçisiyle koşarak yanıma doğru geldiğini gördüm. Durup telefondan video çekince ortaya bu görüntüler çıktı. İşin bu noktalara varacağını tahmin edemedik." diyor.

Kendisinin de Vanlı olduğunu belirten Gürpınar, bu coğrafyada köy çocuklarının çok masum, çok narin olduğunu söylüyor.

Oğlağını öğretmenine gösteren Umut, TRT Haber'e konuştu

Asker olmak istiyor

Birinci sınıf öğrencisi Umut Berge ise 8 yaşında ve okula gitmekten keyif alıyor. Derslerinde başarılı olduğunu söyleyen Umut, öğretmeniyle de iyi bir ilişkisi olduğunu belirtiyor.

Öğretmeniyle aralarının çok iyi olduğunu vurgulayan Umut, okulda ödevlerini yaptığını ve tahtada yazılanları ezberlediğini söylüyor.

Umut, büyüyünce asker olmak istediğini paylaşıyor.

Oğlağını öğretmenine gösteren Umut, TRT Haber'e konuştu

Başarısıyla öğretmenlerinin de takdirini kazanıyor

Derslerindeki başarısıyla öğretmenlerinin de takdirini kazanan Umut, ilerde çok sevdiği ülkesine hizmet etmek istiyor.

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