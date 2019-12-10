Mimar Özgül Öztürk, Fransa'da Toprağın Kadınları Yarışması'nda kazandığı para ödülü ile memleketi Elazığ'ın Keban ilçesinde Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi açtı.

Fransa'da Yves Rocher Vakfı ile Fransa Institute'nin 3 yıl önce düzenlediği "Toprağın Kadınları Yarışması"nda "Nimri'de Yeniden Hayat" projesi ile "Sürdürülebilir kalkınma" dalında birinci olma başarısı gösteren mimar Özgül Öztürk, kazandığı 20 bin avro ile Keban'da toprak bir yapıda "Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi"ni hayata geçirdi.

Toprak bina, enerji ihtiyacını güneşten sağlarken, çatısında oluşturulan sistemle yağmur suyunu depoluyor.

Öztürk, İstanbul başta olmak üzere birçok ildeki üniversite ile firmalardan binayı kendi illerinde yapma teklifi aldığını ancak memleketi Keban'ı tercih ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Duvarları nefes alıyor"

Ödül alan projesini sürdürülebilir kalkınma kapsamında hazırladığını belirten Öztürk, "Duvarları tamamen nefes alan binanın yeşil çatısı yağmur sularını depolandıktan sonra da hidrofor ile rezervuara verecek. Aynı zamanda da güneş enerjisi ile de elektrik ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Öztürk, örnek köy evi modeli olan yapının, kadını üretime yönlendirmek amacıyla kullanılacağına işaret ederek, "Önemli olan, yapının amacına uygun kullanılması için ilave projeler geliştirmek. Bu konuda özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacağız. Bu merkez ile Keban kadınının ekonomiye katkı sağlamasını hedefliyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Kadın kooperatifi kuracağız"

Bu kapsamda yılbaşı öncesi hediyelik çanta tasarladıklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"400 çanta üretimi gerçekleştirdik ve satışına başlandı. Bu hediyeler alacaklar hem buradaki kadınların üretimine destek olmuş olacak hem de kadın girişimciliği destekleyen bir alışveriş yapmış olurlar. Yılbaşından sonra Anadolu Meleği Derneğini kurup üretilecek ürünleri pazarlayacağız, ardından kadın kooperatifi kuracağız."

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA