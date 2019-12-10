Yaşam
91 yaşında vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı10 Aralık 2019 Salı 15:42 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 18:16
91 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Halil Kın için, memleketi Osmaniye'de cenaze töreni düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de yaşamını yitiren Kore gazisi Halil Kın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreninin yapılacağı Yeşil Camii'ye getirildi.
Öğle namazı sonrası Kın’ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.
[Fotoğraf: AA]
Cenaze törenine Kın'ın yakınları, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
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