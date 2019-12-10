Osmaniye'de yaşamını yitiren Kore gazisi Halil Kın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreninin yapılacağı Yeşil Camii'ye getirildi.

Öğle namazı sonrası Kın’ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

[Fotoğraf: AA]

Cenaze törenine Kın'ın yakınları, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA