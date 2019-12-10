İlkokul öğrencisi yolda yürürken tarihi eser buldu10 Aralık 2019 Salı 14:41 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 15:05
İzmir'de ilkokul öğrencisi Elif Suna Kaya, yolda yürürken bulduğu bir seramik parçasını babasına gösterdi. Aile, araştırma sonucunda, Osmanlı piposu olduğu tespit edilen tarihi eseri, müze müdürlüğüne teslim etti.
İzmir Namık Kemal İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Elif Suna Kaya, ailesi ile birlikte doğa yürüyüşü yaparken yerde bir seramik buldu.
Elif Suna, bulduğu seramiği babası Aydın Kaya'ya gösterdi. Kaya, tarihi eser olabileceğini düşündüğü seramiğin fotoğrafını çekip müze müdürü Sevgi Soyaker'e gönderdi.
Çeşme Kalesi Müze Müdürü Sevgi Soyaker'in seramiğin 18. yüzyıl dönemi Osmanlı piposu olduğunu söylemesi üzerine aile, eseri müzeye teslim etti.
Soyaker, teslim aldığı Osmanlı piposunu müze envanterine kaydettirirken, küçük öğrenciyi de örnek davranışı nedeniyle tebrik etti.
Kaynak: İHA