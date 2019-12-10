Yaşam

İlkokul öğrencisi yolda yürürken tarihi eser buldu

10 Aralık 2019 Salı 14:41 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 15:05

İzmir'de ilkokul öğrencisi Elif Suna Kaya, yolda yürürken bulduğu bir seramik parçasını babasına gösterdi. Aile, araştırma sonucunda, Osmanlı piposu olduğu tespit edilen tarihi eseri, müze müdürlüğüne teslim etti.

[Fotoğraf: İHA]