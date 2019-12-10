Konya'nın Karapınar ilçesinde en son 24 Kasım'da obruk meydana gelmişti.

Bölgede çobanlık yapan Recep Köroğlu, yeni obruğun amcaoğlu tarafından fark edildiğini ve tarla sahiplerine haber verildiğini belirtti.

Buğday tarlasında oluşan obruk yerleşim yerine 500 metre uzaklıkta.

[Fotoğraf: AA]

Obruktan dolayı tedirginlik duyduklarını anlatan Köroğlu şunları söyledi:

"Bölgede çobanlık yapıp hayvan otlatıyoruz. Obruğu çobanlık yapan amcaoğlum fark etmiş önce ne olduğunu anlayamamış. Yanına yaklaşınca obruk olduğunu fark etmiş. Yaklaşık 10 yıl önce bu bölgede çok daha derin ve korkutucu bir obruk olmuştu. Obruğu fark edemeyen düşebilir. Şartlar ne olursa olsa olsun vatandaş günlük hayatına devam ediyor."

Kaynak: AA