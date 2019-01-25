Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Musa Özdemir, 62 sene önce babasının açtığı bakkalda çalışmaya başladı. 26 yıl önce babasının vefat etmesinden sonra da dükkanı işletmeye devam etti.

Satış yaparken hala terazi kullanan Özdemir'in dükkanında, babasının yer aldığı eski fotoğraflar bulunuyor.

Mahallenin muhtarı olan oğlu Mustafa ile bakkalı işleten Özdemir, mesleğinin ilk yıllarında ürünlerini at sırtında taşıyarak dükkana getirdiği günleri ise unutamıyor.

İnsanlara nasıl davranılacağını babasından öğrendi

Musa Özdemir, babasından nasıl gördüyse o şekilde işini yapmaya devam ettiğini söyledi.

"Bu işi babamdan öğrendim. Alışverişi ve insanlara nasıl davranılacağını babamdan gördüm. Babamın vefatından sonra da oğlumla işi sürdürüyoruz. Oğlum muhtar olduğu için de genelde o işlere bakıyor. Ben de dükkanı sabah açıp akşam kapatıyorum."

"Baba yadigarı olduğu için kapatmadım"

Özdemir, eski zamanlarda zorluklar yaşadıklarından bahsederek, "Eski zamanlarda araba yok. Atı alır çarşıya inerdik. Ne lazımsa toptancıdan alır ve ata yüklerdik. Atla buraya malzemeleri getirirdik. Atı olmayan da heybeyle getirirdi. Atla 100 kilogram yük getirebilirdik, bir haftalıktı. O dükkan bir hafta onlarla idare ederdi. Şimdi her şey ayağının dibine geliyor. Eski zorluklar şimdi yok" dedi.

Özdemir, eskisi gibi bakkalların fazla kalmadığını belirtti.

"Baba hatırası, yadigarı olduğu için burayı kapatmadım. Mevla'ya şükür olsun. Babamdan sonra yıllardır devam ediyorum."

Kaynak: AA