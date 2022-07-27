Dört bir yanımız kim tarafından icat edildiğini bilmediğimiz, ama her gün kullandığımız, onlarsız bir hayatı bile düşünmediğimiz alet, araç ve gereçle dolu. Çoğunun mucidinin adını hiç duymadınız. Dünyada da duyan bilen sayısı bir elin parmağı kadar. Tıpkı otomobil kullananların her gün bağlayıp çözdüğü 3 noktalı emniyet kemerinin hayatımıza girmesini sağlayan Hunter Shelden gibi…

Mühendis değil cerrah buldu

Shelden sanılanın aksine otomobil endüstrisinden bir isim değil. Mühendis de değil. O bir cerrah. Otomobillerde kancalı ya da bugünkü uçak koltuklarındaki gibi belden bağlanan yani iki noktalı kemerlerin kullanıldığı bir dönemde doktorluk yaptı. Çalıştığı hastaneye her gün trafik kazalarında yaralanmış insanlar getiriliyordu. O yaralanmaların çoğunun, insanların otomobil içinde savrulmasıyla olduğunu fark etti ve bir çözüm geliştirmek için çalışmaya başladı.

Çalışmaları, bugün hala kullanılan makaralı, üç noktalı emniyet kemerinin öncüsü oldu.

Şirketler üç noktalı kemeri araçlarında kullanmaya başladı

İsveçli mühendis Nils Bohlin, çalışmaları bir adım öteye taşıyarak güvenilir kemeri tasarladı ve patentini aldı. Kemer 1959 yılında ilk kez kullanıldığında otomobillerde güvenlik alanında bir devrimdi.

Üreticiler hızla “güvenilir kemerleri” kullanmaya başladı. O kadar etkili oldu ki, trafik kuralları değişti, emniyet kemeri takmak zorunlu hale geldi. Artık emniyet kemerini her taktığınızda sizi kimin icadının koruduğunu biliyorsunuz.