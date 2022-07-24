Kozyatağı metro çıkışında 14 senedir simitçilik yapan Özkan Aydoğdu, yoğun saatlerde adres tarif etmekten kendi işini yapamaz hale geldi.

Adres tarifinden yorulan simitçi Özkan Aydoğdu adres tarifi listesi tasarladı ve rahatladı. Listenin başında en çok sorulan iki soru ve cevabı yer alıyor: "Karşıya nasıl geçerim ve otobüs durakları nerede?"

103 farklı adres yer alıyor

Sabah saatleri özellikle çok yoğun olduğunu söyleyen Aydoğdu, "Millet işe giderken alışveriş yapması lazım. Ben de böyle bir şey düşündüm adres tariflerini tabelaya dökeyim dedim. Güzel bir şey oldu Kozyatağı'ndaki bütün alışveriş merkezleri, iş merkezleri, plazalar olsun, bankalar olsun hepsi burada mevcuttur" dedi.

İş merkezleri, hastaneler, bankalar gibi 7 başlığın yer aldığı tarif listesinde 103 farklı adres tarifi yer alıyor.