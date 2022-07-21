Evinizden çıkmadan, satın almak istediğiniz kıyafetin kumaşına dokunabilir misiniz? Dokunduğunuzu, kumaşın kalitesini hissettiğinizi ve ona göre karar verdiğinizi düşünün. Bu teknolojiye ulaşmak uzak bir gelecek gibi görünse de, son yıllarda teknolojideki sıçramalar bizi çoktan o güne ulaştırdı. Hem de Türk tasarımcıların ve mühendislerin çalışmalarıyla. Tekstil İhracatları ve Çalışanları Derneği Başkanı Ergin Aydın'la Türkiye'de dijital modayı konuştuk.

Türkiye dijital modada öncü olmaya aday

Metaverse evreniyle tartışılmaya başlanan dijital moda üzerine Türkiye'deki çalışmalar yeni değil. Öyle ki Türkiye şimdiden Güney Kore, Japonya ve ABD'ye dijital kıyafetler satmaya başladı. Ergin Aydın Türkiye'deki çalışmaların 5 yılı aşkın süredir devam ettiğini anlatıyor.

[Fotoğraf: Getty]

"Biz 9 sene önce bu işe başladık ve 9 senedir de yapıyoruz. Her gün de üstüne parametreleri kondurarak geliştirmeye çalışıyoruz. İnanılmaz derecede dijital numune servisi veriyoruz. Öncülüğümüz burada. Dünya nedir, nasıl olacak derken biz 6 aydır dijital kıyafet satıyoruz. Kore olsun, Japonya olsun, ABD olsun... Bu ülkelere bu hizmeti veriyoruz. Aslında ihracat yapmış oluyoruz dijital kıyafet olarak. Lojistik yok, fiziki bir numune yok. Aslında direkt bir dijital ihracat yapmaya başladık."

Alışveriş alışkanlıkları baştan aşağı değişmeye hazırlanıyor

Metaverste kıyafetlerinizi giyerek dolaşabileceğiniz sanal showroomlardan NFT koleksiyonlara kadar Türk tasarım ve yazılımcılar birçok çalışma yapıyor. O çalışmalardan en çok dikkat çekeni, sanal dünyada dokunduğunuzun kumaşın gerçek hissi verebilmesi. Ergin Aydın kumaş hissi vermenin sanıldığı kadar zor olmadığını söylüyor.

[Fotoğraf: Getty]

"Bu çok fantastik geliyor ama aslında o kadar kolay ki, o kadar güzel ki. Şimdi kokuyu çözmeye çalışan bir ekibimiz var. Öncelikle hangi kumaşla yapacağınıza karar vermeniz lazım. Kumaş dokusu gerçeğe çok yakın olması lazım. Burada haritalama, mapping dediğimiz, kumaş dokularının yüklenmesi dediğimiz, doğru taranması, doğru aktarılması çok önemli. Bazı projeler geliştirdik; sanal iplik fabrikasından, kumaşın örülmesi, dokuması bile dijital olarak yapılabiliyor ve daha hiç yaratılmamış, geliştirilmemiş bir kumaşı gösterebiliyorsunuz ekranda reçetesiyle. Gerçekte diktiğiniz gibi ekranda dikiyorsunuz. Hata yaptığınızda da gösteriyor. Yırtılıyor, yanlış takılıyor, avatar üstünden düşebiliyor."

Kişiye özel avatarlar

Sanal dünyanın bir diğer önemli unsuru avatarlar. Aydın, kişiye özel tasarladıkları avatarların yüzde 98'in üzerinde doğru sonuç verdiğini anlatıyor.

"İster defile yapıyorsunuz, yürütebiliyorsunuz, dans ettirebiliyorsunuz ister mağazada sunduğunuz gibi raflarda gösterebiliyorsunuz, askıda gösterebiliyorsunuz, istediğiniz sunum şekline getirebiliyorsunuz. Bizim yaptığımız en önemli iş bunu bir mağaza şeklinde yaptığımız bir sanal showrooma entegre edip, size bir gözlük taktırdığımızda, bana bir gözlük taktığımızda, dünyadaki kime takarsak, o gözlük yardımıyla dünyada nerede olursak olalım birbirimizi görüyoruz içeride. Hem interaktif konuşuyoruz, hem o mağazadaki yaptığımız dijital numuneleri direkt pazarlayabiliyoruz."

Bütün bu yenilikler için birkaç yıl daha beklememiz gerektiği düşünülse de, artırılmış gerçeklikten hologram teknolojisine, bizleri oldukça şaşırtıcı bir geleceğin beklediği ortada.