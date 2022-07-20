Togg'la İstanbul'da 'yüz yüze' görüşme
Teknoloji dünyasının en önemli buluşma noktası CES 2022'de global sahneye çıkan Togg, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde sergileniyor.
Togg'un Twitter hesabından kısa süre önce "Yüz yüze mi görüşsek?" şeklinde bir paylaşım yapılmıştı. Daha sonra da bugüne işaret eden bir paylaşım daha yapılmıştı.
Yerli otomobil TOGG bugün İstanbul’da sergileniyor. Otomobilin sedan modelinin tüm detayları @trthaber’de. pic.twitter.com/PO5fCXrXK4— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 20, 2022
Bu paylaşımların ardından Togg'un Sedan modeli, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde görücüye çıktı.
#USECASEMobility®️ #YeniLigeYolculuk #Togg pic.twitter.com/N6mZTN8d57— Togg (@Togg2022) July 18, 2022
Togg ABD'de dünya sahnesine çıktı
Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022’de dünya marka lansmanını gerçekleştirmişti.