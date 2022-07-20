Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK'lı terörist MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalandı
Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015’teki saldırının faili PKK’lı Savaş Çelik, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
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Etiketler: MİT PKK/KCK Son Dakika Terörle Mücadele
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