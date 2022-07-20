Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümü için mesaj
[Fotograf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümüyle ilgili, "Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs Türk halkı ise diğer yanımızdır" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümünde Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Şentop paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"20 Temmuz 1974. 48 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatıdır. Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs Türk halkı ise diğer yanımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “Barış ve Özgürlük Bayramı” kutlu olsun."
20 Temmuz 1974… 48 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatıdır.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 20, 2022
Kıbrıs millî davamız, Kıbrıs Türk halkı ise diğer yanımızdır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “Barış ve Özgürlük Bayramı” kutlu olsun. pic.twitter.com/NAXs7JhC35
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop Kıbrıs Barış Harekatı
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