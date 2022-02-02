Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla Bal Arısı yerli hayvan ırk tescil listesine girdi
[Fotoğraf: AA]
Coğrafi yayılma alanı Muğla ve Güney Batı Anadolu olan Muğla Bal Arısı Ekotipi, tescil edilen yerli hayvan ırkı listesine eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye Muğla Bal Arısı Ekotipi de eklendi.
Etiketler: Doğal Yaşam Muğla Resmi Gazete
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