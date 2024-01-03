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Yaşam
AA 03.01.2024 09:38

Müezzin 40 yıllık antika tutkusu evini müzeye dönüştürdü

Karabük'te yaşayan müezzin Cafer Çayır, 40 yıldır biriktirdiği antika eşyalarla evinde adeta müze oluşturdu.

Müezzin 40 yıllık antika tutkusu evini müzeye dönüştürdü

Antika hobisi tutku haline gelen Karabük Belediyesi Camisi müezzini 56 yaşındaki Çayır, evinin 3 odasında geçmiş dönemlerden kalma mutfak eşyaları, dini motifler, tarım aletleri, çeşitli aydınlatma araçları, hat yazıları, müzik aletleri ve eski halıları sergiliyor.

Ayrıca evin bir köşesini 7 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Karabüklü uzman onbaşı Umut Aytekin'in eşyalarına ayıran Çayır, evin diğer bir bölümünde ise Karabük'ün manevi kurucusu Bahattin Gazi Hazretlerinin hatıralarına yer veriyor.

Müezzin 40 yıllık antika tutkusu evini müzeye dönüştürdü

Çayır, bir şeyler biriktirme tutkusunun ortaokul yıllarında pul ve para koleksiyonuyla başladığını söyledi.

"100-150 yıllık eşyalar var"

Lise yıllarında antika eşyaları biriktirmeye başladığını belirten Çayır, "Eski eşyaları 40 yıldır topluyorum. Bu eşyaları Safranbolu konaklarıyla buluşturalım, sergileyelim. Gelecek nesle bizim de bir katkımız olsun. Osmanlımızın güzel kültürünü yansıtmamız lazım. 1800'lü yıllardan dedemin dedelerinden kalma, müzemize kazandırdığımız kahve değirmenleri mevcut. 100-150 yıllık eşyalar var" diye konuştu.

Müezzin 40 yıllık antika tutkusu evini müzeye dönüştürdü

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