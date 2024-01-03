Ağına 11 kilogramlık levrek takıldı

Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan Ramazan Acar'ın Çatalzeytin yakınlarındaki Püsürge mevkiinde attığı kalkan ağına takılan levrek, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı.

Acar, yeni yılın ilk kısmeti olarak 11 kilogramlık levrekle avlarını tamamladıklarını söyledi.

Daha önce bu ağırlıkta levrek yakalamadığına işaret eden Acar, "Yıllardır bu bölgede avlanırız ancak daha önce bu ağırlıkta bir levrek balığı yakalamamıştık. 11 kilogram ağırlığındaki levrek bize de yeni yıl sürprizi oldu" diye konuştu.