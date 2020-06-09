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Minik Şirin'in kuzuyla yolculuğu
Erzincan'da, kuzu ile minik Şirin'in heybe içindeki yayla yolculuğu, sosyal medyada ilgi gördü.
Erzincan’da hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaylalara göçü başladı. 4 bin küçükbaş hayvan ile göç edenlerin yolculuğu izleyenleri etkiledi.
Yolculuk sırasında, bir annenin, küçük kızı Şirin Neva ile yeni doğmuş kuzuyu aynı heybe içerisinde taşıması yaşadıkları hayatın özetini anlatır nitelikte.
Minik Şirin'in kuzu ile yaptığı yolculuk renkli görüntüler oluşturdu.
Etiketler: minik şirin neva kuzu ile yolculukSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 13:28
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