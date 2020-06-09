Antalya'nın Alanya ilçesinde, 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelen, Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık siyam ikizlerine, Derman ve Yiğit ismi verildi.

Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesinin haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

Türkiye'ye dönecekler

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar, aileyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

Aralarında iki Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, üç büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.

Yarın uçakla Türkiye'ye dönecek olacak Evrensel ailesi, evlatlarını ayrı ayrı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Bağımsız hareket edebiliyorlar"

Baba Ömer Evrensel, çocuklarının sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu söyledi.

Sonunda çocuklarının başlarının ayrıldığını belirten Evrensel, şöyle konuştu:

"Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan ile sağlık ekibi, elimizden tutmasaydı, arkamızda durmasaydı, biz hiçbir şeyi başaramazdık. Bu zorlu süreçte devletimiz hep yanımızdaydı. Bize en büyük umudu verdiler, buralara kadar gelmemizi sağladılar. AA sayesinde hastaneyle irtibat kurma şansımız oldu. Başta Cumhurbaşkanlığından doktorumuz Murat Genç olmak üzere Allah hepsinden razı olsun. Çocuklarımı ayrı ayrı görünce sevinçten hüngür hüngür ağladım. Tek hayalimiz buydu, gerçek oldu. Şu an kendi kendilerine oynuyorlar, istediklerini yapıyorlar. Bunları görebilmek o kadar güzel ki. Bağımsız hareket edebiliyorlar. Ankara'da da iki ay fizik tedavi görecekler."

"Evlatlarıma sarılmayı, kucağıma almayı çok istiyordum"

Anne Fatma Evrensel ise çocuklarının ayrılmasının rüya gibi olduğunu söyledi.

Ameliyattan önce çocukların emeklemeye ve yürümeye çalışırken birbirlerinin canını acıttığını anlatan Evrensel, "Başlarından hiç ayrılmıyordum. Bir anne olarak evlatlarıma sarılmayı, kucağıma almayı çok istiyordum ve bu hayalim gerçek oldu, çok mutluyum. Izdırap bitti, o kadar güzel bir duygu ki. Çocuklarım sağlıklarına kavuştular, devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

"İki yavrumuzu İngiltere'ye gönderdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı TRT ortak yayınında İngiltere'ye gönderilen ikizler için şunları söylemişti:

"2 tane başı tersten yapışık yavru var. Yaşları da 2,5. Türkiye'de bunu kimlere gösterdiysek bir netice alamadık. Dediler ki bu ameliyatı bir Keşmirli doktor yaptı. Biz de bütün resimleri çektiler oraya gönderdiler. Ve onlar da getirin bakalım dediler. Biz bu iki yavrumuzu İngiltere'ye gönderdik. Doktor Keşmirli fakat bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden 2 doktor da ameliyata girdiler. 42 kişilik bir ekiple o ameliyat gerçekleşti ve hamdolsun bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra belki 1 ay belki 15 gün içinde Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Ben telefondan hareketlerini falan görüyorum. Fakat biz o iyi niyetimizle adımı attık ve orada da bir Türk armatör bir de Keşmirli bu ikisi de dediler ki bedeli neyse biz ödeyeceğiz. Onlar da bu bedeli üslendiler. Niyet hayr olunca akıbette hayr oluyor. Biz bu işi zaten üslenmiştik, yapacaktık. O yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu. Bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. Bu yavrularımızın adı Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar."