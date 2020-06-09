Gümüşhane Valiliği, merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içindeki İstavroma Yaylası'nda bulunan yörede Dipsiz Göl olarak anılan alanda uzman görüşleri çerçevesinde düzenleme çalışmaları yaptı. Çalışmalar sonucunda, göl yeniden su tutmaya başladı. Valilikten yapılan açıklamada göl çanağındaki karın erimesiyle gölün su tuttuğu belirtildi.



Açıklamada, "Sırt bölgesindeki karın erimesiyle bu oranın bir miktar daha artacağı öngörülmektedir. Alanda doğal ortamın oluşmaya başladığı, kurbağaların yüzdüğü görülmektedir" denildi.

Dereden can suyu

Gölde yapılan düzenlene ile birlikte yeterli su doygunluğunun sağlandığı belirtilen açıklama şöyle devam etti: "Gölün doğal yapısının bozulmaması için göl tabanında doğal malzeme kullanıldığı ve zeminde kullanılan doğal malzemenin suya doyması gerektiği, bölge yakınında kar sularıyla beslenen derenin bile temmuz ayı ortalarında kuruduğu, bu nedenle kurak havanın temmuz, ağustos aylarındaki canlı yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek için doğal ortamdan biraz daha su verilmesinin uygun olabileceği ifade edilmiş olup, bu çerçevede hareket edilerek hemen yakınındaki dereden bir miktar su aktarımına başlanmıştır."