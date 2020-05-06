Samsun'da Selçuk ve Duygu Kaya çiftinin 2,5 yaşındaki Derin Nisa Kaya geçen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara evinin camından seslenerek tepki gösterdi.

Derin Nisa Kaya, sosyal izolasyona uymayıp, sokakta gezen vatandaşlara, "Ya hasta olacaksınız. Galiba onlar da bizim gibi kapımızın önüne çıkmışlardı ama çok uzaklara gidiyorlar. Çabuk evinize, çabuk evinize gidiyorsunuz. Size iğne yaparlar iğne, iğne. Çok uzaklara gitmeyin. Sizi arabamıza alır doktora götürürüm. Doktor da iğne yapar cıss diye. Anlamıyorlar beni ya. Çabuk evinize gidin" diye seslendi.

Derin Nisa’nın uyarılarını kaydeden anne ve babası ise kızlarının görüntülerini kendilerine ait sosyal medya mecrasından paylaştılar. Görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı.