İstanbul Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde yaşayan Aydın çifti, koronavirüs nedeniyle evde kalmaları sebebiyle canları sıkılınca evlerinin avlusuna bir salıncak kurdu.

51 yıldır evli olan 68 yaşındaki Mustafa Aydın ve eşi Melek Aydın'ın koronavirüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Çift, günün bazı saatlerini evlerinin avlusunda geçiriyor.

Avludaki salıncakta birbirlerini sallayan çift, bazen türkü söylüyor bazen de sallanan koltukta dinleniyor.

Mustafa Aydın, iki aydır evde olduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız dışarı çıkmamıza izin verdi. Biz de onu kutlamak için eğlence yapıyoruz hanımla beraber.” dedi.

Yaşlı çiftin türkülü salıncak eğlencesi görenlere tebessüm ettiriyor.