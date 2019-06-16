Manisa'nın Demirci ilçesinde Belediye tarafından organize edilen ve yaş gruplarına göre 5 ayrı güzergahta gerçekleştirilen yarışa 500 yarışmacı katıldı.

Yarışma öncesinde katılımcılara kask ve tişört dağıtıldı. Minikler kategorisindeki 3-6 yaş çocuklara günün anısına oyuncak verildi. Yarış güzergahlarında yollar trafiğe kapatıldı, güvenlik tedbirleri alındı.

Yarışmanın başlangıcını Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ile Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü yaptı.

Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, geleneksel hale getirdikleri bisiklet yarışmasını bu yıl milli mücadelenin 100. yılı dolayısıyla, milli mücadele temasıyla yaptıklarını söyledi.

Ünlü, "Yarışmacıların hepsi sportmen bir şekilde, azimle yarıştılar. Bu yıl milli mücadelenin 100. yılı dolayısı ile sporcularımız çocuklarımız pedal çevirdiler. Amacımız çocuklarımıza spor yapmanın önemini anlatmak" dedi.

Kaynak: AA