Giresun'un Tamzara Mahallesi'nde ilk kez geçen yaz döneminde kurulan ekolojik pazarın yeni sezon açılışı yapıldı.

Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, evleri, yöresel el dokuması, temiz havası ve tarihiyle turizmde dikkat çeken Tamzara Mahallesi'ndeki pazarda tüketicilere yüzde 100 yerli organik ürünler sunulduğunu söyledi.

Tengir, pazarla hem Tamzara'da ikamet eden vatandaşların kendi el emeği, göz nuru, otantik ve organik ürünlerinden ek gelir sağlamalarını hem de bölge turizminin gelişimini hedeflediklerini belirtti.

Pazarın açılışına Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı ile mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA