Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde "25. Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali" düzenlendi.

Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde düzenlenen festival kapsamında ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri yapıldı.

Rize, Erzurum ve Artvin'den 72 boğanın yarıştığı ve heyecanlı anlara sahne olan güreşleri yaklaşık 2 bin 500 kişi izledi.

Festivale "Karabela" adlı boğasıyla katılan Nurten Aykut, büyük ilgi gördü. Aykut'un güreşler boyunca yanından ayrılmadığı boğasıyla sürekli konuşması dikkat çekti.

Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine 70 bin lira ödül verildi.

"Çocuğum gibi bakıyorum"

Nurten Aykut, 28 yıldır boğa yetiştirdiğini, onları fındık, ceviz, üzüm ve arpa ezmesiyle beslediğini anlattı.

Boğaları evlatlarından ayırmadığını belirten Aykut, "Her şeyleriyle ilgileniyorum. Onlar benim bir parçam. Onlara sevgimi, her şeyimi veriyorum. Bu sevgi tarif edilemez" dedi.

Güreşleri izleyen Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ise, yaylacılıkla meşhur bölgede boğa güreşlerinin önemli bir gelenek olduğunu söyledi.

Boğaların yayla yolculuğu öncesinde liderlik için yarıştığını ifade eden Haşimoğlu, şöyle konuştu:

"Boğalar arasında yaylalara çıkmadan önce kimin lider olacağına karar verilmesi lazım. Bir anlamda bu alanlar boğaların birbirini gördükleri, liderin belirlendiği alanlar. Yüksek yaylalarda bu kavgalar olsa hasarlar olabilir. Bir anlamda festival barış ortamı içinde, kimseye zarar vermeden liderin belirlendiği yerler oluyor."

Festivale katılan dağcılar, alandaki kayalara asılı 70 metrekarelik Türk bayrağını da yenisiyle değiştirdi.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı'nın da katıldığı festivale, Arap turistler yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA