Muğla'nın Milas ilçesinde berberlik yapan Kıvanç Başkan kurduğu kitaplığı, önce çevresindeki dükkanlara sonra da uzak köylere yaydı. Berber, hem esnafın hem de okumaya meraklı çocukların sevgisini kazandı.

Dükkanında bir kütüphane bulunan Başkan, müşterilerine kitap öneriyor ve seveceklerini düşündüğü kitapları ödünç veriyor.

Kitap kurdu berber, topladığı kitapları da köy çocuklarına dağıtıyor.

Başkan, "Buraya gelen köy çocukları tıraş olurken, kızımın kitaplarına ilgi gösterdiler ve buradan kızımın kitaplarından aldı, okudu, getirdi tekrar yerine koydu. Bir proje başlattım 'Al Oku Getir' diye" dedi.

Üke çapında 23 noktada kitaplık kurdu

Üniversite, kamu kuruluşu ve vakıflarla iletişime geçen Kıvanç Başkan, topladığı kitaplarla kırsal mahallelerdeki okullar, marketler ve kahvehanelerde kitaplıklar kurdu.

Berber, "Okulun olmadığı köylerde marketlere, kahvehanelere çocuk kitaplığı köşeleri oluşturdum. Türkiye genelinde şu ana kadar 23 noktada kitaplığım bulunmakta. Bunlardan 2'si Ağrı'da" diye konuştu.

Kahvehane Sahibi Niyazi Barbaros ise, müşterinin bu duruma yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kitap kurdu berberin yeni hayali, köy çocuklarına müzik enstrümanları ulaştırabilmek.

Kaynak: TRT Haber