Bakımsızlıktan her yanı dökülen eski bir bina.

Küçücük odasına sığınmış yaşlı bir adam...

88 yaşındaki Cevdet Acar, terk edilmiş evde tek başına yaşam mücadelesi veriyor.

Yaşlı adam, yakınlarına ulaşamadı. Çevredekilerin yardımlarıyla hayata tutunmaya çalıştı. Durumu öğrenen yetkililer ise harekete geçti.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, "Bugün dedemizi ziyaret ettik, sorunlarını dinledik. İnşallah en kısa zamanda dedemizi rahata kavuşturacağız" dedi.

Kalacak yeri olmadığı için terk edilen bir binaya sığınan 88 yaşındaki Cevdet Acar, huzurevine yerleştirilecek.

Haber- Kamera: Yakup Diricanlı