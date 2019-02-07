Ankara'da yaşayan ve güzellik salonu işleten Eser Kansuva, "Bir çocuk okur, dünya değişir" sloganıyla kitap kampanyası başlattı. En büyük desteği ise müşterilerinden gördü.

Kampanyaya kitap bağışlayanlara ücretsiz fön çeken Kansuva, yaklaşık 6 bin kitap topladı.

Doğu Ekspresi ile Kars'a giden Eser Kansuva ve eşi Sibel Kansuva toplanan kitapları ve hediyeleri Çakmak köyündeki okul kütüphanesine teslim etti. Çift, daha sonra kız öğrencilerinin saçlarını şekillendirdi.

Hem kitap hem kuaför mutluluğu yaşadılar

Çocuklar kütüphanelerinin kitaplarla dolmasının mutluluğunu yaşarken, kız öğrenciler aynı zamanda saçlarının ilk kez bir kuaför tarafından şekillendirilmesiyle sevindi.

Çocuklarla güzel vakit geçirdiklerini anlatan Eser Kansuva, "Müşterilerime 'Bana kitap getiren herkese ücretsiz fön çekeceğim, bu kitaplarla Kars Çakmak köyü Atatürk İlkokuluna kütüphane kuracağım' dedim. Birçok vatandaş, arkadaşlarım destek verdi" dedi.

"Daha önce saçlarını anne ve babası kesmiş"

Kansuva, okul kütüphanesine kitap getirdiklerini ve öğrencilerin de saçlarını yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu proje kapsamında 6 bin kitap topladım. Arkadaşlarım, müşterilerim çok destek oldular. Çeşitli hediyeler getirdik ve burada da minik prenseslerin saçlarını yapıyorum. Umarım hepsi çok beğenir."

Bazı öğrencilerin ilk defa kuaförle tanıştığını söyleyen Kansuva, "Saçını yapacağım kızın ismi Nehir. Hiç kuaföre gitmemiş, daha önce saçlarını anne ve babası kesmiş. Kuaför olarak ilk defa saçlarını ben keseceğim. Bu beni çok onurlandırdı, çok da mutlu oldum. Ben aslen buralıyım ama hiç gelmemiştim. İlk defa geliyorum. Böyle güzel bir proje için gelmekte ayrıca beni çok mutlu etti" dedi.

Kansuva, çocuklara yaklaşık 30 koli kadar kitap götürdüğünü vurguladı.

"Buradaki çocuklarla görüşme şansını bulduk, hepsi güzel meslekler seçecekler. Buradaki çocuklar büyüyüp okudukça ilerde güzel projelere imza atacaklar."

Kaynak: AA