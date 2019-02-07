Bitlis Ahlat'taki Nazik Gölü, aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Kışın dondurucu soğuğunda, göl yüzeyinde 30 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Bu düzgün zemin, gençler için futbol sahası oldu.

Gençlerden biri, "Nazik Gölü'nün hemen kıyısında bizim gölümüz. Nazik Gölü şu anda buz tutmuş, biz de üzerinde top oynayıp vakit geçiriyoruz" dedi.

Kaygan zemin, oyunu daha heyecanlı hale getiriyor. Karşılaşma sonunda kazanan takımın oyuncuları, galibiyeti kar topu oynayarak kutluyor.

Kaynak: TRT Haber