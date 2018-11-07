Mersin meyvesi Antalya pazarlarında yerini aldı

Sonbahar meyveleri tezgahlara çıktı.Bunlardan biri de, Akdeniz ikliminde doğada kendiliğinden yetişen mersin ya da murt meyvesi.

Mersin, tadını ve kokusunu bilenlerin, "mevsimi gelse de yesek" dediği bir meyve.

Sadece meyvesi değil, yaz kış yemyeşil olan yaprakları da şifa kaynağı.

Geleneksel Tamamlayıcı ve İntegratif Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Necat Yılmaz, "Hem tansiyon hastalarında hem de metobolik sendroma bağlı kilo alma probemi olan kişilerde antiinflamatuar etkisinden dolayı meyveyi önerebiliriz" dedi.

"Yara iyileşmesinde yaprakları kullanılmaktadır"

Antalyalı vatandaşlar, murtu çok sevdiklerini, bağırsaklara karşı çok faydalı olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Ekoli bakterisini ve salmonella bakterisini öldürebilecek kadar güçlü bir antibiyotik etkisine sahiptir. Bu sebeple geleneksel tıpta yara iyileşmesinde yaprakları kullanılmaktadır" diye konuştu.

Faydasını bilenler, mersini çantalarından eksik etmiyor. Pazarda mersini ilk kez tadanlar da bulunuyor.

İyi bir atıştırmalık olan mersinin kilosu Antalya pazarlarında 5 liraya satılıyor.

Haber: Onur Altan

Kamera: Ahmet Gümüş / Kadir Kurucan