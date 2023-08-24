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Yaşam
AA 24.08.2023 01:31

Mega yata 25 tankerle 700 bin litre yakıt yüklendi

Cayman Adaları bayraklı 160 metre uzunluğundaki "Blue" isimli mega yata, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali yapıldı. Dünyanın en büyük 5'inci motor yatı olduğu öğrenildi.

Mega yata 25 tankerle 700 bin litre yakıt yüklendi

Önceki hafta Bodrum ilçesine demirleyen ardından Marmaris'e geçen yat, tekrar Bodrum'a geçti.

Paşatarlası mevkiindeki yolcu limanı iskelesine yanaştırılan yata, gün içerisinde getirilen akaryakıt tankerleriyle yakıt ikmaline başlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yakıt ikmali öğlen başladı akşama kadar sürdü

Yata 25 tankerle yaklaşık 700 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Öğleden önce başlayan ikmal, akşam saatlerinde de sürdü.

Çift helikopter pisti, plaj kulübü, spor salonu, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi gibi imkanları bulunan yatta 48 misafir ağırlanabiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dünyanın en büyük 5'inci motor yatı

Uluslararası internet sitelerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu belirtilen 2022 yılı yapımı lüks yat, dünyanın en büyük motor yatları arasında beşinci sırada gösteriliyor.

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