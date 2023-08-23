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Dünya
AA 23.08.2023 21:50

ABD'de bir hayvanat bahçesinde nadir görülen beneksiz zürafa doğdu

ABD’nin Tennessee eyaletinin Limestone bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde "nadir görülen" beneksiz zürafa hayata gözlerini açtı.

ABD'de bir hayvanat bahçesinde nadir görülen beneksiz zürafa doğdu

Fox News’in haberine göre, Tennessee eyaletindeki Brights Hayvanat Bahçesi’nde 31 Temmuz 2023’te kahverengi beneksiz zürafa dünyaya geldi.

Bright Hayvanat Bahçesinin açıklamasına göre, uzmanlar, yavrunun "yaşayan tek düz renkli Somali zürafası" olduğunu düşünüyor.

Uzmanlar, önceki beneksiz Somali zürafasının 1972'de Japonya'da doğduğuna dair kayıtlar bulunduğunu bildirdi.

Hayvanat bahçesinin yöneticisi David Bright, "İlk günden itibaren ülkenin her yerindeki hayvanat bahçelerinden profesyonellerle iletişim halindeyiz" açıklamasında bulundu.

Özellikle uzun zamandır bu işle uğraşan kıdemli kişilerle iletişim halinde olduklarını belirten Bright kimsenin böyle bir zürafa görmediğini söylediğini aktardı.

"Doğada o kadar da iyi saklanamayabilir”

Bright, vahşi doğada zürafaların beneklerini kamufle olmak için kullandığına dikkati çekerek "Yavru zürafa düz renkli olduğu için (doğada) o kadar da iyi saklanamayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

David Bright, bu nedenle beneksiz zürafanın hayvanat bahçesinde yaşamasının "daha iyi olacağını" vurguladı.

Öte yandan, hayvanat bahçesi çalışanlarının beneksiz bir zürafa dünyaya gelince sağlık kontrolü amacıyla kan testine karar verdiği kaydedildi.

Brights Hayvanat Bahçesi'nin kurucusu Tony Bright ise "Testin sonuçları iki hafta önce doğan başka bir zürafanınkiyle aynı çıkınca rahatladık. Yavru zürafa her geçen gün daha da güçleniyor” ifadesini kullandı.

Bright, yavrunun, farklı görünmesine rağmen davranışlarında diğer zürafa yavrularına göre farklılık görülmediğini aktardı.

"Yabani zürafa nüfusu sadece son 30 yılda yüzde 40 azaldı"

"Beneksiz yavru zürafamızın uluslararası kamuoyuna yansıması, zürafaların korunması konusuna ışık tuttu. Yabani zürafa nüfusunun sadece son 30 yılda yüzde 40'ının azalmasıyla, nesli sessizce tükenmeye doğru sürükleniyor" diyen Bright, söz konusu ender görülen tür hakkında yapılacak haberlerin, zürafanın korunmasına ilişkin farkındalığın yayılmasına yardımcı olacağına dikkati çekti.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yavrunun boyunun yaklaşık 182 santimetreye ulaştığını bildirdi.

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