Maye Musk, Elon Musk, Kimbal Musk ve Tosca Musk’ın annesi. birbirinden ünlü evlatların annesi olsa da aslında onlardan çok daha önce üne kavuşmuş bir kadın... 74 yaşında olmasına rağmen mankenlik yapan, diyetisyenliğe devam eden Maye Musk, kadınların yaşadığı neredeyse tüm dezavantajları tecrübe etmiş bir isim.

Aile içi şiddet nedeniyle genç yaşta üç çocuğu ile baş başa kalan, buna rağmen iki bazen üç işte birden çalışarak çocuklarını büyüten ve onların başarılı insanlar olmasını sağlayan Maye Musk hayatıyla örnek bir karakter...

Kanada-Güney Afrika ve ABD’de sürdürdüğü yaşamı boyunca hep çok çalışmak zorunda kalsa da hiç pes etmedi. Bugün ise halen mankenlik ve diyetisyenlik mesleğine devam ediyor ve tecrübelerini, yazdığı kitaplar ve katıldığı programlarla,dünya genelinde kadınlarla paylaşıyor. Onun hayat tecrübesini ve yaşama bakışını anlatan cümle ise “Dikkatlice, tehlikeli yaşa…”

TRT Haber’in sorularını yanıtlayan ve tecrübelerini anlatan Maye Musk, kadınların cesaretli olmasını ancak her zaman ellerinde bir plan olması gerektiğini savunuyor.

[Fotoğraf: Susan Bowlus]

Risk al ama dikkatli ol!

- Kitaplarınızda ya da yaptığınız konuşmalarda “Dikkatlice, tehlikeli yaşa!” diyorsunuz. Bu, ne anlama geliyor?

"Bu, içinde bulunduğunuz durum sizi korkutuyor olsa bile, şansınızı denemeniz gerektiği anlamına geliyor. Risk alın ama dikkatli de olun. Hedeflerinizi elde etmek için dikkatlice plan yapın."

- Yaşam öykünüzde oldukça zorlu koşulları yaşamış bir kadın portresi var. Kadınlar neden daha çok zorluk yaşıyor?

"Zor soru… Erkekler genellikle kadınlardan daha fiziksel olarak daha güçlüdür. Ancak karakter olarak zayıf erkekler, kadınlara kötü davranarak ve onları taciz ederek, cezalandırarak kontrol etmek ister. Kadınlar ise daha fazla incindikleri için savaşamazlar. En azından benim deneyiyim böyleydi. Bu nedenle kadınlara “Sizi bu durumdan kurtarabilecek arkadaşlar ve aile üyeleri bulun…” tavsiyesinde bulunuyorum.

Dünyaya baktığınızda başkanların çoğu erkek, CEO'ların çoğu da erkek. Neden daha fazla kadın yok?

İlerlemek isteyen kadınlarla panellerde buluştuğumda, ‘erkek grupları tarafından durdurulduklarını’ dile getiriyorlar. Görünüşe göre erkekler zeki kadınlardan korkuyor. Fakat bunun sona ermesi gerekiyor. Kadın ve erkeğin birlikte çalışması gerekiyor. Gerçek anlamda güçlü olan erkekler, kadınları destekler. İnsanlar, kendilerini destekleyecek insanlar bulmalılar."

"Erkekler, kadınlara yardım etmeli"

- Anne olmak, kadınlara farklı ve daha fazla sorumluluk yüklüyor. Kadın olmak bu açıdan avantaj mı yoksa dezavantaj mı?

"Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama Güney Afrika'da uzun saatler çalışmak, sonra çocuklara bakmak, evi temizlemek, yemek yapmak, temizlik yapmak, çamaşır yıkamak zorunda kaldım. Hiç yardım almadım. Yani bu bir dezavantajdı. Tek başıma kaldığımda yine aynı şeyleri yapmam gerekti. Bazı erkeklerin neden evin idaresinden sorumlu olmadıklarını düşündüklerini bilmiyorum ama erkekler kadınlara yardım etmeliler. Aksi düşünceleri değiştirmemiz gerekiyor."

"Daha iyi bir yaşam için bir planları olmalı"

- Kadınlara ‘plan yapmalarını’ öneriyorsunuz. Şanslarını denemelerini istiyorsunuz. Bir plana sahip olmak gerçekten gerekli mi? Plansız, kendini hayatın akışına bırakarak yaşamak mümkün değil mi?

"Kadınlar, mutlularsa her şeyi hayatın akışına bırakılabilirler tabii. Ama mutsuzlarsa, hayatlarından memnun değillerse, bir plan yapmalılar. Öylece beklemek yerine, daha iyi bir yaşam için bir planları olmalı."

- Planların da bir sonraki hamleye göre olmasını öneriyorsunuz. Uzun vadeli plan yapmak sakıncalı mı?

"Elbette uzun vadeli planlar yapabilirler. Kendi kendime öğrendim ki kötü bir durumda olduğumda herhangi bir plan yapmak zorlaşıyor. İnsan kendini çaresiz hissedebiliyor. Ben böyle bir durumda olduğumda oturup daha iyi olması için planımı yaparım."

- Yaşlanmak da insan için bir dezavantaj. Ancak siz yaşlanmayı dert edinmiyorsunuz. Kadınlar neden yaşlanmayı sorun etmemeli?

"Kadınlar yaşlanma konusunda endişelenmemeli. Erkekler endişelenmiyor! Birisi size endişelenmeniz gerektiğini söylüyorsa, onlardan uzak durun. Kadınlar unutmamalı ki yaşlandıkça daha akıllı ve daha özgüvenli oluyoruz."

- Mankenlik, diyetisyenlik ve yazarlık gibi birden fazla işle meşgulsünüz. Zamanı nasıl yönetiyorsunuz?

"Diyetisyen olarak günde yirmi beş hasta görüyor veya görüşme yapıyordum. Modellik için ayda kendime dört gün izin veriyordum. Çocuklarım da çok bağımsızdı ve okula yürüyerek ve ödevlerini yaparak bana yardım etmek zorunda kaldılar. Zaman yönetimi konusunda çok iyiyimdir."

[Fotoğraf: Susan Bowlus]

Talep etmenin önemi

- Bir şey istiyorsan onu talep etmen gerekir?” diyorsunuz. Talep neden önemli?

"Talep ile ricayı karıştırmamak gerekir. Bir şeyi gerçekten istiyorsanız, istemekten çekinmemelisiniz. İstersiniz ve belki de cevap ‘hayır’ olur ama önemli değil. Eğer sormazsanız zaten cevap her zaman ‘hayır’ gibi olacaktır. Ancak talep ederseniz, belki de olumlu cevap alacaksınız ve hayatınızda bir şey değişecek."

- Yeni şeyler denemeyi, “Neden olmasın?” demeyi öneriyorsunuz. Hayatın getireceği sürprizler sizi korkutmuyor mu?

"Evet, hayatın getireceği sürprizler beni de korkutuyor. Ancak kötü bir seçim yapmış olsam bile şansımı denemeye her zaman hazırım çünkü her zaman eski halime dönebilirim. O halde neden denemeyeyim?"

- Kadınlara verdiğiniz öğütler içinde “İnsanların dış güzelliğinizle değil, karakterinizle sizden hoşlanması daha iyidir…” de var. Bununla neyi kastediyorsunuz?

"Bence her insan, her kadın güzel görünmek, güzel giyinmek için dikkat etmeli. Ancak güzel bir insanla tanışsanız bile, sevimsiz biriyse güzelliğini sizin gözünüzde hızla yitirir. Bu nedenle kadınlara güzel olmalarını değil, ilginç ve eğlenceli insanlar olmalarını öneriyorum."

- Kadınlara, ‘kendileriyle barışık olmaları için’ ne tavsiye edersiniz?

"Kadınlar kendileriyle barışık olmalarına engel olan şeylerin bir listesini yapmalı ve neleri değiştirebileceklerini görmeli. Ardından da değişiklikleri planlamalı. Planlı hareket etmeli."

[Fotoğraf: Susan Bowlus]

Özgüven Önemli

- Özgüven konusuna da önem veriyorsunuz. Özgüven niçin gerekli?

"İlerlemek istiyorsanız, kendinize ve yeteneklerinize güvenmeniz gerekir. Eğer kendinize güvenmiyorsanız, sürekli 'özür dileyecek ve iyi olmadığınızı' söyleyecekseniz, ilerleyemezsiniz."

- Özgüven kadar çaba da önemli, öyle değil mi?

"Elbette… İnsanlar başarılı birini gördüklerinde genellikle onun ‘şanslı’ olduğunu düşünürler. Oysa başarılı olmuş insanlar, genellikle çok çalışan insanlardır."

- Bir de ‘Herkes mutlu bir yaşamı hak eder…’ sözünüz var. Burada kast ettiğiniz nedir?

"Tam olarak cümlenin ifade ettiği şeyi kastediyorum. Mutluluk için çabalamanız ve hayatınızın tüm olumsuz ve kötü kısımlarını ortadan kaldırmanız gerekir. Hayatınızın daha iyi olması gerekir çünkü tüm insanlar, yani siz de bunu hak ediyorsunuz. Bu kolay olmaz elbette ama hakkınızdır ve çabalamanız gerekir."

“Şöhret değil başarı arıyoruz”

- Bir dönem ailenizdeki en ünlü kişiyken, bugün ailenizde sizden çok daha ünlü kişiler olması, sizi nasıl etkiliyor?

"Çocuklarım benden daha ünlü olduğu için çok mutluyum. Onlarla çok gurur duyuyorum. Onlar da hala benimle gurur duyuyorlar. Ünlü olmakla ilgili bir sorunumuz yok. Doğrusu, şöhret aramıyoruz, başarı arıyoruz."

- Türk kadınlarına, Türkiye’de sizi takip eden, kitabınızı okuyan kadınlara mesajınız nedir?

"Türkiye'ye iki kez gittim. Tanıştığım Türk kadınları başarılı, şık, çekici, kibar ve cömertti. Fakat bütün kadınların aynı durumda olmadığını da öğrendim. Hayatta daha başarılı ve mutlu olmak isteyen Türk kadınlarına tavsiyem, olmak istedikleri yere ulaşmak için bir plan yapmalarıdır."