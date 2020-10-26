Mehmet Ayışığı, 6 yıldır Kurtuluş sokaklarında simit satıyor. Ayışığı'nın simit tezgahı, geçen hafta Şişli Belediyesine gelen gürültü şikayeti nedeniyle alındı.

Fırının cezayı ödemesiyle tekrar simit arabasına kavuşan Mehmet Ayışığı'na mahalle sakinleri destek verdi.

Yeniden sokaklara çıkan Ayışığı ile mahalle sakinleri, "Sıcak simitler, sıcak sıcak. Sıcak simitler yanıyor" şeklinde bağırarak satış yaptı. Sokakta toplananlara camlarına çıkan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

[Fotoğraf: DHA]

"Bugün insanları burada görünce çok gururlandım"

Bir kişinin "Bağırıyor, biz rahatsız oluyoruz. Hastamız var" diyerek kendisini zabıtaya şikayet ettiğini söyleyen Ayışığı, şunları anlattı:

"Benim burada müşterilerim var, rica ettiler. Onların evinin önünden geçerken inanın ki bağırmıyorum. Söyleseler inanın bağırmam. Şikayet nedeniyle çarşamba günü zabıta ekipleri arabamı aldı. Ben de arabayı almaya gitmedim. O psikolojiyle eve gittim. Daha sonra fırına gittim. Onlar arabayı dün almışlar bana verdiler. Ben de buranın müşterisi beni sevdiği için tekrar satışa çıktım ama şikayet olursa yine arabamı alacaklar. İnsanlar beni cana yakın buldukları için seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Bugün insanları burada görünce çok gururlandım. Ağlamamak için zor duruyorum."

Mahalle sakinlerinden biri, "Mehmet, her sabah simit satmaktan daha güzel bir iş yapıyor. Herkese selam veriyor. 'Merhaba' diyor. Mehmet, bu mahallenin güzel bir insanıdır. Onun dolaşarak simit satması lazım. Mehmet'in yanındayız" dedi.