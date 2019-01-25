Samsun'un Başlamış Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nihat Uçarlı, 1987 yılında başladığı günlük tutma merakını 32 yıldır sürdürüyor.

Uçarlı, ölenleri, evlenenleri, doğanları, askere gidenleri, yaşanan önemli tüm gelişmeleri ve hava durumunu günü gününe yazıyor.

Uçarlı, 32 yıldır her gece düzenli olarak günlük tuttuğunu, bu alışkanlığından vazgeçmediğini söyledi.

Günlük tutmanın kendisinde hastalık haline geldiğini anlatan Uçarlı, şunları anlattı:

"Her gece saat 12'de günlük yazarım. Çünkü daha önce yazarsam, önemli bir olay olur, sıralama bozulur. Bu nedenle mutlaka gece yarısı günlüğü yazarım."

Bugüne kadar 54 defter bitirdi

Aradan 32 yıl geçtiğini, bir gün dahi günlük tutmaya ara vermediğini belirten Uçarlı, "Günlüklere sadece kendi hayatımla ilgili anılar değil, köyde kimin doğduğunu, kimin evlendiğini, kimin öldüğünü, hangi öğretmen ve ebenin geldiğini, hava durumunu, hasat zamanı kimin ne kadar ürün aldığına kadar yazıyorum" dedi.

Uçarlı, her gün için defterin bir yaprağını ayırdığından da bahsetti.

"Bugüne kadar 54 defter bitirdim. Köydeki vatandaşlar çocuklarının doğum gününü, evlendikleri tarihi, büyüklerinin öldüğü tarihi hatırlamayınca ya da karıştırınca bana sorar. Mesela cenazeleri için mezar yaptıracaktır ailesi, gelir sorar. Ben de defterden bakar, bilgi veririm. Köyde olan önemli olanların hepsini tutmuşumdur. Defterlere bakar, istedikleri bilgiyi söylerim. Günlüklere bakarak bugünkü hava durumu ile 32 yıl önceki hava nasıl olmuş, bunu karşılaştırma fırsatım oluyor. Çiftçilikle uğraştığım için günlükte tarlaya ne kadar tohum ektiğimi, ne kadar gübre verdiğimi, ne kadar ürün aldığımı da yazıyorum."

Kaynak: AA