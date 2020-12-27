Hayvansever Volkan Koç, Liya'yı 7 ay önce Dikmen semtinde tiner dökülerek yakılmış ve bıçakla karnı kesilmiş halde buldu. Kendi imkanları ile köpeği tedavi ettirdi.

Tedavi ve yoğun ilgi ile Liya yaşama tutundu. Liya artık tamamen sağlığına kavuştu. Mucize bir şekilde yürümeye de başladı.

Rehabilitasyonu devam ediyor

Liya'yı sahiplenmek için Ankara dışından birçok insanın kendilerini aradığını söyleyen Koç, "Ancak biz Ankara dışına gönderemiyoruz. Çünkü Liya uzun bir yolculuğu kaldırabilecek bir canlı değil" dedi.

Liya fiziksel olarak sağlığına kavuşsa da yaşadığı travmayı tamamen atlatamadı. Hala onu kurtaran hayvanseverlerden bile korkup kaçıyor. Rehabilitasyonu, kaldığı hayvan bakım evinde devam ediyor.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Fatih Karadavut