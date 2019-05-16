Küresel Çevre Örgütü Greenpeace'in "Okyanusları Koru" kampanyası için bir grup müzisyen Kuzey Kutbu'na gitti.

Buzdan yaptıkları enstrümanlarla konser verdi.

Eksi 12 derecede buzdan çan, korno, çello ve perküsyonla "Okyanus Hatıraları" isimli parçayı çaldılar.

Sanatçılar bu konserle insanlığın dikkatini bir kez daha hızla erimekte olan Kuzey Kutbu'na ve giderek kirlenen okyanuslara çekmeye çalıştı.

Bilim insanlarına göre kutuplardaki buzul erimesi rekor seviyeye ulaştı. Sıcaklık geçen ay ortalamanın 8 derece üstündeydi.

Kaynak: TRT Haber