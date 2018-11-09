Kuş Cenneti'nin kuşlarından ilham aldı, oyuncak kumbara tasarladı

Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Alparslan Kuru, Samsun'daki evinin yanındaki atölyesinde, boş vakitlerinde ahşap işleriyle uğraşıyor.

Yaşadığı ilçenin sınırlarındaki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Kuru'nun çalışmalarının ilham kaynağını oluşturuyor.

Deltada yaşayan kuş türlerinin oyuncaklarını yapan Kuru, çocukları tasarrufa yönlendirmek için oyuncaklarını kumbara formunda tasarlıyor.

Çocuklara doğayı sevdiren oyuncaklar yapıyor

Alparslan Kuru, çocukluğundan beri ağaç işleriyle uğraşmayı sevdiğini söyledi. Boş vakitlerini atölyesinde geçirdiğini anlatan Kuru, oyuncak yaparken Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki kuşlardan esinlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan beri ağaç işleriyle uğraşır çeşitli materyaller yapardım. Boş zamanlarımı değerlendirme adına ahşap işleri ile uğraşmaya başladım. Çocuklar için oyuncaklar yapıyordum. Ancak yaptığım oyuncakların bir işlevi, bir amacı da olmalıydı. Bu nedenle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde barınan kuşları ahşap ürünlere işledim. Çocuklar için sadece doğayı sevdiren doğal oyuncak olmasın, aynı zamanda bir amaca da hitap etsin istedim. Yaptığım oyuncakları kumbara olarak tasarlayarak çocukların tasarrufa yönelmelerini arzuladım.''

"Çocuklar oynayarak tasarruf yapmayı öğreniyor"

Oyuncakları yaparken çevreden topladığı odun ve ahşap parçalarını kullandığını anlatan Kuru, şunları söyledi:

"Oyuncakların çocukların kişisel gelişimi üzerine büyük etkisi var. Bu nedenle çocuklar eğlenirken doğa sevgisi öğrensin, tasarruf yapmayı öğrensin istiyorum. Özellikle deltada yaşayan balıkçıl kuşundan esinlenerek ahşaptan bir kumbara yaptım. Balıkçıl kuşu gibi olan ahşap oyuncağı, ağzından kuşu besler gibi bozuk para atıyorsunuz. Çocuklar oynayarak, eğlenerek tasarruf yapmayı öğreniyor."

Kuru, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaşayan bütün kuşların ahşaptan oyuncaklarını yapmayı amaçladığını vurgulayarak, yaptığı ürünlerle Kuş Cenneti'nin tanıtımına katkı sağlamak istediğini belirtti.

Kaynak: AA