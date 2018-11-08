Bursa'da dünyaya gelen renkli iguana yavruları

Yumurtalarından her yıl ortalama 15-16 yavru çıkıyordu, bu sene rekor kırıldı. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 46 iguana yavrusu dünyaya geldi.

Sıcağı ve ışığı çok seviyorlar, hava güzelse saatlerce hareket etmeden bahçede güneşleniyorlar. Güneş yüzünü göstermezse, onun da çözümü var. Cam bölmelerindeki ısıtıcı lambalar açılıyor.

Yavrulara özenle bakılıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki 1 aylık yavru iguanaların keyfi yerinde. 46 yavru, en çok da çocukların ilgi odağı oldu. Yeşil ve turkuaz renklerdeki yavrulara özenle bakılıyor.

Hayvanat bahçesindeki bir bakıcı, belirli saatlerde hazırladıkları meyve ve sebzeleri iguanalara verdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Çocukların çok dikkatini çekiyor bu iguanalar. Yaklaşık 3 ay boyunca burada kalacaklar. Daha sonra kardeşlerinin yanına götürülecekler."

Yavru iguanaların anne ve babası da yakındaki bir bölmede tutuluyor. Amerika kıtasında yaşayan iguanalar, yaprak, çiçek ve meyve ile besleniyor. Ağırlıkları 10 kilograma kadar çıkıyor.

Huzeyfe Özdemir / TRT Haber