Türkiye'nin ilk aslan parkı ziyaretçilerini bekliyor

Tarım ve Orman Bakanlığının izni ve onayıyla Tuzla Viaport Marina'da 29 Ekim'de kapılarını ziyaretçilere açan Aslan Park'ta kedigillerden 7 türde 17 canlı yer alıyor.

European Association Of Zoos (EAZA) standartlarında dizayn edilen Aslan Park'taki kedi türleri, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Polonya, Malta gibi ülkelerden, İsviçre merkezli CITIES belgeleri alınarak getirildi.

Aslan Park'ta şu anda 3 aslan, 2 Sibirya kaplanı, 2 Bengal kaplanı, 2 karakulak, 2 vaşak, 2 puma, 2 yavru aslan, 2 leopar var.

Kısa bir süre içinde 2 siyah leopar, 4 beyaz aslan, 2 serval, 2 yavru kaplan da Aslan Park ailesine katılacak.

Dişi leoparın yakın bir zamanda doğum yapmasıyla Aslan Park ailesine iki yavru leopar dahil olacak.

Türkiye'de kayıtlı ilk leopar doğumuna sayılı günler

Avrupa'da 4 nesildir yaşamlarını sürdürdükleri başka hayvanat bahçelerinden ve yetiştirme merkezlerinden getirilen canlılara Aslan Park'ta, uzman veterinerlerin dışında tecrübeli bakıcı kadrosu hizmet veriyor.

Aslan Park'ta en çok ilgiyi 2 aylık bebek aslanlar görüyor. Ziyaretçilerin bebek aslanları biberonla besleme imkanı da var.

Aslan Park'ta, hayvanlarla ziyaretçiler arasında sadece 2 santimetrelik cam bulunuyor. Bu da Aslan Park'ı gezen ziyaretçilerin hayatları boyunca unutamayacakları bir hayvanat bahçesi deneyimi yaşamalarına imkan tanıyor.

Aslan Park'ta, canlı türlerinin neslinin devam etmesine de özen gösteriliyor. Kısa süre içinde, Türkiye'de kayıtlı olarak ilk defa leopar doğumu gerçekleşecek.

Şu anda eşinden ayrı bir bölümde bakımına devam edilen dişi leoparın sayılı günler kalan doğumu dolayısıyla Aslan Park'ta büyük heyecan yaşanıyor.

Günde 135 kilogram et tüketiyorlar

Aslan Park'ta veteriner teknikeri olarak görev yapan Esra Kemal, Aslan Park'ta kedigillerden çok sayıda tür olduğunu anlattı.

Canlıların beslenmesini genellikle ziyaretçiler gittikten sonra akşam saatlerinde yaptıklarını belirten Kemal, canlıların genellikle et, tavuk ve balık tükettiğini söyledi.

Her bir canlının günde ortalama 8 kilogram, toplamda ise 135 kilogram et tüketildiğini aktaran Kemal, 2 veteriner hekim, 5 veteriner teknikerinin canlıların bakımını üstlendiğini dile getirdi.

Canlılarla iç içe

Aslan Park'ın Yaşam Destek Ekibi'nde görev alan Kürşat Bilgi de işini severek yaptığını, en büyük amaçlarının bu canlıların insanlarla iç içe olmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Ziyaretçilerin ilgiyle izlediği yavru aslanları biberonla beslediğini anlatan Bilgi, bunun da Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Bilgi, canlıların temizlik, hijyen ve sağlık kontrollerinin her gün düzenli yapıldığını vurguladı.

Aslan Park açılalı kısa süre olmasına rağmen ziyaretçilerin buraya büyük ilgi gösterdiğini belirten Bilgi, "Bu güzel ortamda bu güzel canlılarla iç içe olmak ziyaretçiler için de harika bir duygu olsa gerek" dedi.

Kaynak: AA