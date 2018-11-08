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Adana'da ilkokul öğrencileri turşu kurmayı öğrendi

Adana'da bir ilkokul, öğrencilerine sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan turşu yapmayı öğretti.

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Kış hazırlıkları denilince ilk akla gelenlerden biri de turşu kurmak.

Adana'da bir ilkokul, öğrencilerine turşu yapmayı öğretti. 

Dersin konusu kış hazırlığı. Çocuklar eldivenlerini taktılar, sebzeleri cam kavanozlara doldurdular.

Uygulamalı eğitim çocuklar için zaman zaman eğlenceye dönüştü.

Sınıf Öğretmeni Nilüfer Öner, "Yaptığımız etkinlikle çocuklarımızın hem el becerileri gelişiyor, hem de yaparak öğreniyorlar. Turşunun nasıl bir şey olduğunu  turşu çok faydalı, hem çocuklarımız açısından hepimiz açısından" dedi.

Öğrenciler hazırladığı turşuların tutmasını ve onları bir an önce tatmak için sabırsızlıkla bekliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: turşu, kış hazırlığı, ilkokul, Adana
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